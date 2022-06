Έβρος

Έβρος: μετανάστης πνίγηκε μόλις μπήκε στην Ελλάδα

Στο πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου βρισκόταν ο άνθρωπος που πνίγηκε.

Τραγικό τέλος είχε ένας μετανάστης που επιχείρησε να εισέλθει στην Ελλάδα, κρυμμένος σε πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου.

Το όχημα βρίσκονταν συνολικά επτά μετανάστες, έξι μέσα κι ένας στο πορτ μπαγκάζ.

Το όχημα έγινε αντιληπτό από τα στελέχη του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης, στις 9:30 το πρωί, οπότε και το καταδίωξαν.

Η καταδίωξη που ακολούθησε είχε σαν αποτέλεσμα το αυτοκίνητο με τους μετανάστες να καταλήξει μέσα σε φράγμα στο Αγρόκτημα Πυλαίας της περιοχής Φερών.

Ο απεγκλωβισμός τους έγινε με την συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλεξανδρούπολης, της ΕΜΑΚ Κομοτηνής και γερανοφόρου οχήματος.

Ο άτυχος μετανάστης που ήταν κρυμμένος στο πορτ μπαγκάζ, ανασύρθηκε νεκρός ενώ οι υπόλοιποι έξι συνελήφθησαν από άνδρες του Τμήματος ΣΦ Φερών.

Πηγή: ertnews.gr

