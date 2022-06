Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ενώ κολυμπούσε

Tο τελευταίο της μπάνιο στη θάλασσα, έμελλε να είναι το σημερινό, για μία γυναίκα.

Tην τελευταία της πνοή άφησε 84χρονη η οποία κολυμπούσε τη θαλάσσια περιοχή του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην Ακτή Καραμπουρνάκι.

Την άτυχη γυναίκα ανέσυραν λουόμενοι που βρίσκονταν στο σημείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο “Άγιος Παύλος”, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

