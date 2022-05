Μαγνησία

Βόλος: Πτώμα επέπλεε σε παραλία

"Θρίλερ" με πτώμα που εντοπίστηκε στην θάλασσα. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για την ταυτότητα της άτυχης γυναίκας.

Μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή σήμερα στην παραλία Σουτραλί στην Αγριά. Περίπου στις 9 το πρωί, περαστικοί είδαν το άψυχο σώμα της γυναίκας να επιπλέει στη θάλασσα και αμέσως ειδοποίησαν το Λιμεναρχείο Βόλου. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες λιμενικοί, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Όπως διαπιστώθηκε, η γυναίκα ήταν με το νυχτικό της και η σορός της ήταν σε ακαμψία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για 70χρονη, η οποία φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα. Ήδη έχει ενημερωθεί ο γιος της για την αναγνώριση της σορού που έχει μεταφερθεί στο Νοσοκομείο του Βόλου.

Σημειώνεται ότι στο σημείο βρέθηκε από την πρώτη στιγμή και ο Αντιπρόεδρος της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας κ. Βασίλης Ηλιόπουλος, προκειμένου να συνδράμει στην ανάσυρση της σορού.

