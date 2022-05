Μαγνησία

Βόλος: Μεθυσμένος έκανε όπισθεν και παρέσυρε 14χρονη

Συνελήφθη την Κυριακή στον Βόλο, ένας 59χρονος για πρόκληση τροχαίου και εγκατάλειψη ατυχήματος, ενώ όπως διαπιστώθηκε όταν παρουσιάστηκε μόνος τους στο Τμήμα Τροχαίας, επειδή συνειδητοποίησε ότι τον έψαχνε η Αστυνομία, ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Αποτέλεσμα του τροχαίου, ήταν να τραυματιστεί ελαφρά μια 14χρονη που επέβαινε ως συνοδηγός σε δίκυκλο το οποίο συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 59χρονος.

Στις16:40 της Κυριακής 29/05/2022, στον Βόλο συνελήφθη από το Τ.Τ. Βόλου, ένας 59χρονος οδηγός ΙΧΦ ο οποίος την 15:50 ώρα της ιδίας (29/05/2022) ενεργώντας οπισθοπορεία, συγκρούσθηκε με δίκυκλο το οποίο οδηγούσε γυναίκα 49 ετών με συνεπιβάτη μια 14χρονη, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό της ανήλικης και τις υλικές ζημιές αμφοτέρων οχημάτων.

Η γυναίκα και το κορίτσι που επέβαιναν στο δίκυκλο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο, ενώ ο 59χρονος αποχώρησε από τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος, δίχως να δώσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του και να παρέχει βοήθεια. Από αστυνομικούς του Τ.Τ. Βόλου εντοπίσθηκε το όχημά του έξω από το σπίτι του, που βρίσκεται κοντά στο σημείο που έγινε το ατύχημα και αντιλαμβανόμενος την παρουσία των Αστυνομικών μετέβη στο Τ.Τ. Βόλου και συνελήφθη.

Οι οδηγοί υπεβλήθησαν σε έλεγχο μέθης, με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής συσκευής (αλκοολομέτρου) σε δείγμα αναπνοής, με αρνητικό αποτέλεσμα, για την 49χρονη ενώ για τον 59χρονο διαπιστώθηκε συγκέντρωση οινοπνεύματος στον εκπνεόμενο αέρα σε ποσοστό 0,84 mg/lt, κατά την πρώτη και 0,82 mg/lt κατά την δεύτερη μέτρηση.

