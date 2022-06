Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: 23χρονη κατήγγειλε τον βιασμό της

Χειροπέδες σε 29χρονο. Τι υποστηρίζει η κοπέλα που τον κατήγγειλε.

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε έναν 29χρονο στην περιοχή του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος φέρεται να βίασε μέσα στο σπίτι του 23χρονη, με την οποία οι πληροφορίες αναφέρουν ότι διατηρούσε ερωτική σχέση.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 29χρονος κράτησε την κοπέλα στο διαμέρισμά του ασκώντας της ψυχολογική βία και προχώρησε σε ασελγείς πράξεις εις βάρος της, τα ξημερώματα της Κυριακής.

Το θύμα στη συνέχεια μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα όπου έκανε τη σχετική καταγγελία. Λίγες ώρες αργότερα, ο 29χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κορδελιού-Ευόσμου, κατηγορούμενος για βιασμό και παράνομη κατακράτηση.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί σήμερα στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

