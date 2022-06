Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε ο οδηγός που κατέβασε 11χρονο γιατί δεν φορούσε μάσκα

Το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για έκθεση σε κίνδυνο ζωής, με την αναγνώριση του ελαφρυντικού του σύννομου βίου. Η ποινή που του επιβλήθηκε.

Ποινή φυλάκισης 8 μηνών, με τριετή αναστολή, επέβαλε το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης στον 58χρονο οδηγό που κατηγορείται ότι κατέβασε 11χρονο επιβάτη από το λεωφορείο, επειδή δεν φορούσε μάσκα προστασίας για τον κορονοϊό. Το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για έκθεση σε κίνδυνο ζωής, με την αναγνώριση του ελαφρυντικού του σύννομου βίου.

Είχε προηγηθεί μήνυση από το πατέρα του ανήλικου και ακολούθησε η σύλληψη του 58χρονου με την αυτόφωρη διαδικασία. Το περιστατικό συνέβη το πρωί της περασμένης Παρασκευής σε λεωφορείο των ΚΤΕΛ που εκτελεί δρομολόγια της αστικής συγκοινωνίας στους οικισμούς Λητή, Μελισσοχώρι, Δρυμός, περιφερειακά της Θεσσαλονίκης.

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος οδηγός αποποιήθηκε των ευθυνών του, δηλώνοντας αθώος. «Το παιδί ανέβηκε χωρίς μάσκα. Δεν του έκανα παρατήρηση. Στο Μελισσοχώρι ανέβηκε πολύς κόσμος, δεν φορούσαν μάσκα. Τους έκανα σύσταση. Ο 12χρονος έβαλε τη μπλούζα του στη μύτη, αλλά του είπα ότι δεν είναι σωστό αυτό. Δεν τον είδα ότι κατέβηκε. Είχε περίπου 30 άτομα μέσα στο λεωφορείο. Και παρακάτω είχε επιβάτες χωρίς μάσκα, αλλά δεν τους έκανα παρατήρηση, ούτε σταμάτησα το λεωφορείο για να κατεβούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα, κατά την εξέτασή του από το Δικαστήριο ο πατέρας του μαθητή ανέφερε ότι «το συμβάν θεωρείται λήξαν αφού το παιδί είναι καλά». Ο ίδιος ανασκεύασε μέρος των όσων είχε καταγγείλει στη μήνυση, λέγοντας ότι (ο οδηγός) δεν κατέβασε το γιο του, «απλά το παιδί θεώρησε ότι πρέπει να κατέχει μάσκα» και σε αυτές τις συνθήκες, όπως πρόσθεσε, κατέβηκε, αφού δεν είχε μαζί του. «Ταράχτηκε, δεν είχε μονάδες και ξεκίνησε να γυρίσει με τα πόδια στον προορισμό του», κατέθεσε ο ίδιος.

Κατά της απόφασης ο 58χρονος άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος.

