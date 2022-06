Χανιά

Φωτιά στις φυλακές της Αγιάς: Ο κρατούμενος έβαλε φωτιά στο κελί

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση τς φωτιάς στις φυλακές Αγιάς

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της… δημοσιότητας για την τραγική υπόθεση της φωτιάς στις φυλακές της Αγιάς όπου πέθανε ένας κρατούμενος.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο 26χρονος φυλακισμένος – ο οποίος είχε καταγωγή από την Αλγερία – σήμερα το πρωί έβαλε φωτιά στο κελί όπου διέμενε.

Η φωτιά πήρε γρήγορες διαστάσεις με αποτέλεσμα ο ίδιος να υποστεί εγκαύματα στο σώμα του αλλά και να παρουσιάσει αναπνευστικά προβλήματα.

Αμέσως οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι της Αγιάς σήμαιναν «συναγερμό» και στο σημείο έσπευσε δύναμη της πυροσβεστικής αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες επιχείρησαν για αρκετή ώρα να τον κρατήσουν στη ζωή ωστόσο ο 26χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 26χρονος είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών εξαιτίας διακεκριμένων κλοπών και αναμενόταν να αποφυλακιστεί τον επόμενο χρόνο.

Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για τα αίτια που ο 26χρονος έβαλε φωτιά στο κελί.

πηγή: cretapost.gr

