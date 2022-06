Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Εισέβαλε με καραμπίνα σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον δράστη.

Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στις Αστυνομικές Αρχές της Θεσσαλονίκης.

Λίγο μετά τις 9:00 το πρωί, η Αστυνομία ενημερώθηκε για άνδρα που εισέβαλε σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων επί της οδού 26ης Οκτωβρίου, κρατώντας μία καραμπίνα.

Στο κατάστημα επικράτησε πανικός. Οι άνδρες της Αστυνομίας έφτασαν άμεσα στο σημείο, συνέλαβαν τον άντρα και τον μετέφεραν στο Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου.

Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του δράστη.

