Αχαΐα

“Το Πρωινό” - Καρατζά: Αδιάφορη μάνα η Πισπιρίγκου, απών ο Δασκαλάκης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κόλαφος η μαρτυρία της παιδοκαρδιολόγου που εξέτασε την Ίριδα και την Τζωρτζίνα για την Ρούλα Πισπιρίγκου.

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά της Ρούλας Πισπιρίγκου, η οποία έχασε τρία παιδιά σε λιγότερο από τρία χρόνια.

Η παιδοκαρδιολόγος του Νοσοκομείου του Ρίο και καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής Πατρών, Αγγελική Καρατζά, που είχε εξετάσει την Τζωρτζίνα και την Ίριδα μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Το Πρωινό" και σοκάρει με τις αποκαλύψεις της για την Ρούλα Πισπιρίγκου.

Η κ. Καρατζά αποκάλυψε όσα είδε και της προκάλεσαν εντύπωση για την συμπεριφορά της 33χρονης κατηγορούμενης που είναι προφυλακισμένη για την δολοφονία της 9χρονης κόρης της Τζωρτζίνας.

” Μου φάνηκε εντελώς αδιάφορη! Δηλαδή αν εγώ είχα χάσει τρία παιδιά θα ήμουν μαυροφορεμένη. Είδα μια γυναίκα με ξανθό βαμμένο μαλλί και κόκκινο νύχι, χωρίς τον άνδρα της, πολύ χαλαρή".

Η Ρούλα Πισπιρίγκου καταθέτει ως ύποπτη για την δολοφονία Μαλένας και Ίριδας

Ως ύποπτη για τις δολοφονίες και των δύο μικρότερων παιδιών της, της Μαλένας και Ιριδας, καλείται να καταθέσει η Ρούλα Πισπιρίγκου μετά την υποβολή των πορισμάτων των ιατροδικαστών.

Η εξέταση της, στο στάδιο της προκαταρκτικής έρευνας θα γίνει από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών μέχρι τα μέσα Ιουλίου.

Την σχετική εντολή για παροχή εξηγήσεων ως ύποπτη έδωσαν οι εισαγγελείς Αντώνης Ελευθεριάνος και Απόστολος Ανδρέου που χειρίζονται τον σχετικό φάκελο.

Ειδήσεις σήμερα:

ΝΑΤΟ – Μαξίμου: Ικανοποίηση για τη συμφωνία ένταξης Σουηδίας και Φινλανδίας

ΗΠΑ: 8χρονος πυροβόλησε και σκότωσε βρέφος ενός έτους

Καναδάς: Νεκροί και βαριά τραυματίες σε απόπειρα ληστείας τράπεζας