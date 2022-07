Κέρκυρα

Κέρκυρα: καλλιεργούσε φυτεία κάνναβης μέσα σε ελαιώνα

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

Έντεκα δενδρύλλια κάνναβης, ύψους περίπου δύο μέτρων, εντοπίστηκε να καλλιεργεί μέσα σε ελαιώνα στη Νότια Κέρκυρα, ένας Κερκυραίος που συνελήφθη με την κατηγορία της καλλιέργειας και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Η σύλληψή του έγινε από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας, όταν σε αστυνομική έρευνα που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού, στην οικία του και στη συνέχεια στην αυλή του και σε ελαιώνα στην ίδια περιοχή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 11 δενδρύλλια κάνναβης και ακατέργαστη κάνναβη βάρους 230 γραμμαρίων.

Προανάκριση για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε από το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κέρκυρας, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

