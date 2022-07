Θεσσαλονίκη

Ληστεία στην Ευκαρπία: Προφυλακίστηκαν οι κατηγορούμενοι

Ο ένας εξ αυτών φέρεται να ομολόγησε, ενώ ο άλλος κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, μετά την απολογία τους σε ανακριτή, οι δύο άνδρες - ηλικίας 41 και 45 ετών - που συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για τη ληστρική επιδρομή σε επιχείρηση 33χρονου, την περασμένη Παρασκευή, στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Όπως έγινε γνωστό, ο πρώτος φέρεται να ομολόγησε τη ληστρική κλοπή η οποία του αποδίδεται και παραδέχτηκε ότι δάγκωσε τον 33χρονο ιδιοκτήτη γιατί προσπαθούσε να διαφύγει, ενώ ο δεύτερος αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα που τους «έδειξαν» το δρόμο για τις φυλακές. Σε βάρος τους είχαν αποδοθεί κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για ληστρική κλοπή και παράνομη κατακράτηση.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο ένας από τους δύο δράστες, ο ηλικίας 41 ετών άντρας, εισήλθε στην επιχείρηση και αφαίρεσε χρηματικό ποσό από ταμείο που βρισκόταν σε γραφείο. Η ενέργειά του έγινε αντιληπτή από τον 33χρονο ιδιοκτήτη, ο οποίος με τη συνδρομή πελάτη τον ακινητοποίησε, ενώ παράλληλα επιχείρησε να ανακτήσει τα χρήματα που αφαιρέθηκαν.

Ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει και μπήκε σε αυτοκίνητο, που εμφανίστηκε έξω από την επιχείρηση και οδηγούσε ο 45χρονος συγκατηγορούμενός του, ενόσω ο επιχειρηματίας προσπαθούσε να τον συγκρατήσει. Ακολούθησε συμπλοκή εντός του αυτοκινήτου το οποίο ο παθών εγκατέλειψε ύστερα από διαδρομή, κοντά στην περιοχή ΤΙΤΑΝ.

