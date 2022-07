Κορινθία

Φωτιά στους Αγίους Θεοδώρους

Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή της Κορινθιας.

Πιο συγκεκριμένα, πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Πράθι στην περιοχή Πουρναρότοπος, στους Αγίους Θεοδώρους,

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που πιθανώς προκλήθηκε από κεραυνό.

Επιχδειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα και δύο αεροσκάφη.

Το μέτωπο της φωτιάς, σύμφωνα με την πυροσβεστική, βρίσκεται σε μία βουνοπλαγιά, χωρίς να απειλεί μέχρι τώρα κάποια κατοικημένη περιοχή.

