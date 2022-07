Εύβοια

Σκύρος: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας

Μεγάλες καταστροφές στο νησί, το οποίο επλήγη από τη σφοδρή κακοκαιρία.

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκε η Σκύρος, σύμφωνα με το δήμαρχό της, μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας, που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές.

Λόγω των πλημμυρών κατέρρευσαν τέσσερις γέφυρες, ενώ τουρίστες εγκλωβίστηκαν σε παραλίες.

Άλλοι βρήκαν καταφύγιο σε ταβέρνες της περιοχής.

Ο δήμαρχος σε δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ, σημείωσε πως την Κυριακή μόνο δύο παραλίες, Πεύκο και Αχερούνας, δεν είχαν πρόσβαση, διαβεβαιώνοντας πως όλα τα οδικά δίκτυα λειτουργούν κανομικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δυο γέφυρες που υπέστησαν ζημιές από τους μεγάλους όγκους του νερού βρίσκονται στο νότιο κομμάτι του νησιού, στο δρόμο που οδηγεί στο ναυτικό σταθμό και οι άλλες δύο είναι στη διαδρομή για Αχερούνα.

