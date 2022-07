Ηράκλειο

Κρήτη: Τουρίστρια κατήγγειλε τον βιασμό της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία 20χρονη τουρίστρια κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι βιάστηκε από έναν 26χρονο.



Νέα υπόθεση βιασμού καταγγέλθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου. Μία 20χρονη τουρίστρια από την Ολλανδία κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι βιάστηκε από έναν 26χρονο που γνώρισε σε ταβέρνα της περιοχής όπου εκείνος εργαζόταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι πήγε σε μπαρ της περιοχής όπου διασκέδασε και στη συνέχεια η 20χρονη μπήκε στο αυτοκίνητο του 26χρονου όπου εκείνος άρχισε να τη φιλά. Εκείνη του ζητούσε να σταματήσει και όπως καταγγέλλει τη βίασε.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον νεαρό και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Ηρακλείου.

Πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Power Pass: Πληρωμές σε δύο δόσεις

Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησαν άνδρα στην μέση του δρόμου - Χαροπαλεύει σε ΜΕΘ (εικόνες)

ΟΑΣΘ: Πειθαρχικός έλεγχος στον οδηγό που κάλεσε την αστυνομία για κοπέλα που φορούσε μπουστάκι