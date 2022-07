Σάμος

Φωτιά στη Σάμο: Περιορίστηκε το μέτωπο, απομακρύνθηκαν ηλικιωμένοι από οικισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ύφεση η πυρκαγιά στην Σάμο. Παραμένουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Περιορίστηκε η φωτιά στην δυτική Σάμο που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον παραθαλάσσιο οικισμό Πούντα έχουν απομακρυνθεί οι ηλικιωμένοι, οι υπόλοιποι έχουν παραμείνει και βοηθούν τους πυροσβέστες που επιχειρούν.

Σύμφωνα με αναφορές των κατοίκων ζημιές έχει υποστεί το μοναστήρι του Αγίου Γιάννη του Ελεήμονα και διάσπαρτα σπίτια κοντά στο Παλαιοχώρι.

Η φωτιά άρχισε από τον οικισμό Παλαιοχώρι στον Μαραθόκαμπο έχοντας για σύμμαχο τους ισχυρούς ανέμους. Πέρασε από τον Μαραθόκαμπο και τις περιοχές Γκιόκα και της Μακριά Πούντας με κατεύθυνση πλέον, την Παραλία του Λιμνιώνα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 49 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 15 οχήματα, ενώ υπήρχε και η βοήθεια από πέντε αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα μέχρι να πέσει η νύχτα. Βοηθούν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ και εθελοντές.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Παλαιοχώρι Σάμου. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 13, 2022

Φωτογραφία: FireNews Greece

Ειδήσεις σήμερα:

“Τουρισμός για όλους”: Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ - Η διαδικασία και οι δικαιούχοι

ΟΑΣΘ: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε στάση - Παιδί ανάμεσα στους τραυματίες

Power Pass: Πληρωμές σε δύο δόσεις