Φωτιά στην Πρέβεζα

Στη μάχη της κατάσβεσης έχουν ριχτεί και εναέρια μέσα.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Τετάρτης, μετά από πυρκαγιά που έλδηλώθηκε στην περιοχή της Πρέβεζας.

Πιο συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα ξέσπασε φωτιά στο Νεωχώρι Πρέβεζας, περιοχή που σύμφωνα με τα τοπικά μέσα υπάρχουν θερμοκήπια και κατοικίες.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης, συνδράμουν 4 οχήματα τις πυροσβεστικής υπηρεσίας και 8 πυροσβέστες ενώ από αέρος μέχρι στιγμής επιχειρούν 2 αεροσκάφη τύπου PZL.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Νεοχώρι #Πρέβεζα.

Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 14, 2022





