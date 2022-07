Χανιά

Τροχαίο στα Χανιά: πέθανε και η 23χρονη

Τραγωδία δίχως τέλος, με θύματα νέους ανθρώπους, εκ των οποίων μια ανήλικη μαθήτρρια. Η 23χρονη κατέληξε μετά απο "μάχη' 10 ημερών στην ΜΕΘ.

Τραγικός ο επίλογος και για την 23χρονη κοπέλα που είχε τραυματιστεί βαρύτατα στο τροχαίο δυστύχημα που είχε γίνει στην περιοχή των Τοπολίων στην Κίσαμο Χανίων στις 4 Ιουλίου.

Η 23χρονη νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Χανίων σε κρίσιμη κατάσταση, δυστυχώς όμως παρά τη μάχη της ίδιας και του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά της.

Στο ίδιο τροχαίο είχαν χάσει τη ζωή τους ένας 23χρονος νέος και ένα 15χρονο κορίτσι.

Πηγή: zarpanews.gr

