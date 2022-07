Ημαθία

Ημαθία - Τροχαίο: Πέθανε από ανακοπή πάνω στο τιμόνι (εικόνες)

Τραγωδία στην Ημαθία, όπου ένας άντρας άφησε την τελευταία του πνοή πάνω στο τιμόνι από ανακοπή καρδιάς. Οι εικόνες από το σημείο του δυστύχηματος σοκάρουν...

Νεκρός ανασύρθηκε από το αυτοκίνητό του 77χρονος οδηγός όταν το όχημα το οποίο οδηγούσε κατέληξε σε αρδευτικό κανάλι στην Επαρχιακή οδό Αλεξάνδρειας – Καβασίλων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν ντοπικά ΜΜΕ, ο οδηγός γύρω στις 18:00 το απόγευμα της Πέμπτης, φέρεται ότι υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ οδηγούσε, καθώς το όχημα ήταν ακυβέρνητο πριν καταλήξει στο κανάλι. Στο αυτοκίνητο επέβαινε η σύζυγός του η οποία ανασύρθηκε ελαφρά τραυματισμένη.

Το περιστατικό επιλήφθηκε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλεξάνδρειας, το οποίο απεγκλώβισε και ανέσυρε το νεκρό οδηγό και τη σύζυγό του.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Πηγή: verianet.gr

