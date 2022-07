Κοινωνία

Τροχαία σε Κηφισό και Νέα Φιλαδέλφεια - Νεκροί ένας 22χρονος και ένας 25χρονος (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο νέοι άνθρωποι "έσβησαν" στην άσφαλτο τα ξημερώματα. Πώς έγιναν τα δυστυχήματα. Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές.

Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε λίγο πριν από τις 5 το πρωί από την πυροσβεστική ένας 22χρονος άνδρας από ΙΧ το οποίο επέβαινε στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού.

Το όχημά του εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε κολώνα.

Η Πυροσβεστική έφτασε επί τόπου και χρειάστηκε να κόψει την οροφή του αυτοκινήτου, προκειμένου να απεγκλωβιστεί ο οδηγός

Συγκλονιστικές οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα της εκπομπής του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" και ο Λάζος Μαντικλος από το σημείο, που δείχνουν πως το αυτοκίνητο έγινε κομμάτια. Ο νεαρός γυρνούσε από νυχτερινή βάρδια.

Στο οδόστρωμα διακρίνονται και τα ίχνη του φρεναρίσματος του οχήματος.



Λίγο αργότερα, στη οδό Δεκελίας στη Νέα Φιλαδέλφεια, ένας 25χρονος που οδηγούσε μηχανή τραυματίστηκε θανάσιμα έπειτα από σύγκρουση με όχημα.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες την Παρασκευή

Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 180 σημεία

Τζορτζ Φλόιντ: Επιπλέον ποινή στον αστυνομικό που τον σκότωσε