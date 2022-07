Ηράκλειο

Φωτιά στο Ρέθυμνο: εκκένωση οικισμού (εικόνες)

Θρίλερ με την απομάκρυνση από την περιοχή ηλικιωμένης κατάκοιτης γυναίκας.

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για φωτιά που έχει ξεσπάσει εδώ και λίγη ώρα σε χορτολιβαδική έκταση στην Κρύα Βρύση στον Δήμο Αγίου Βασιλιείου στο Ρέθυμνο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν εναέριες δυνάμεις του νησιού αλλά και δεκάδες πυροσβέστες.

Ο Δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης προχώρησε στην εκκένωση του οικισμού Ορνέ που βρίσκεται πολύ κοντά στο μέτωπο.

Συγκεκριμένα και όπως δήλωσε "οι φλόγες έφτασαν έξω από τον οικισμό ωστόσο η περιοχή είχε εκκενωθεί ήδη".

Στην επιχείρηση συμμετέχουν και οχήματα του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Στην περιοχή βρίσκεται και ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, Γιάννης Ταταράκης.

Σε συνέχεια προηγούμενου μηνύματος, στην #πυρκαγιά στην περιοχή Κρύα Βρύση Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου επιχειρούν 58 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 16 οχήματα και 3 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές #πυροσβέστες και υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 15, 2022

Η ατμόσφαιρα στο χωριό Ορνέ είναι αποπνικτική λόγω των πυκνών καπνών, ενώ οι νεότεροι σε ηλικία προσπαθούν να φυγαδεύσουν τους ηλικιωμένους σε κοντινά χωριά και συγγενικά σπίτια. Παράλληλα, κτηνοτρόφοι απομάκρυναν τα ζώα τους από την περιοχή.

Οι κάτοικοι του οικισμοί είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι ενώ δυνάμεις της αστυνομίας που βρίσκονται στο σημείο, ζήτησαν αρχικά την συνδρομή του Κέντρου Υγείας Σπηλίου προκειμένου μια 92χρονη κατάκοιτη να μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο τελικά δεν μπορεί να προσεγγίσει ασθενοφόρο και έτσι η ΕΛΑΣ αναμένει την κόρη της ηλικιωμένης, η οποία εφόσον δεν μπορέσει να μεταφέρει την ηλικιωμένη, θα επιστρατευτεί το περιπολικό που βρίσκεται έξω από το σπίτι της.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα σε ολόκληρη την Κρήτη προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

