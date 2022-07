Ρεθύμνου

Φωτιά στο Ρέθυμνο: “Μάχη” με τις φλόγες - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Εξαιρετικά δύσκολη ήταν η νύχτα, ωστόσο η μείωση της έντασης των ανέμων, γεννά ελπίδες στους πυροσβέστες. Τραυματίστηκε πυροσβέστης. Επέστρεψαν στα σπίτια τους οι κάτοικοι των 6 οικισμών που εκκενώθηκαν.

Δραματική νύχτα πέρασε το Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με την ανεξέλεγκτη φωτιά που απειλούσε οικισμούς, έχοντας ως βοηθό τους ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι άλλαζαν διαρκώς διευθύνσεις, «δημιουργώντας» νέες εστίες σε διάφορα σημεία.

Με το πρώτο φως της ημέρας πάντως, οι επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι, καθώς κόπασε λίγο η ένταση των ανέμων και παράλληλα άρχισαν να επιχειρούν ρίψεις νερού από άερος τα πυροσβεστικά ελικόπτερα, δίνοντας ελπίδες ότι η φωτιά θα τεθεί υπό έλεγχο τις επόμενες ώρες, όπως ανέφερε και ο Γεώργιος Τσικαλάς, Περιφερειακός Διευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Κρήτη

Οι κάτοικοι των 6 οικισμών που είχαν εκκενωθεί προληπτικά τις προηγούμενες ώρες επέστρεψαν στα σπίτια τους.

Το χρονικό της φωτιάς

Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής. Το πύρινο μέτωπο που ξεκίνησε από την Κρύα Βρύση και πέρασε στην Ορνέ και έφτασε στις Μέλαμπες, για τις οποίες δόθηκε εντολή εκκένωσης και εστάλη μήνυμα από το 112. Συνολικά για έξι χωριά της περιοχής δόθηκε εντολή εκκένωσης.

??Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην περιοχή Μέλαμπες Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Επιχειρούν 110 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 33 οχήματα??

5?1? δασικές πυρκαγιές ?? το τελευταίο 24ωρο pic.twitter.com/p7VVvHmvSf — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 15, 2022

Η φωτιά πέρασε την επαρχιακή οδό που οδηγεί από το Ρέθυμνο στην Αγία Γαλήνη με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ένα πύρινο μέτωπο χιλιομέτρων μεταξύ των χωριών Ορνές, Κρύα Βρύση, Σαχτούρια και Μέλαμπες. Καίγονται καλλιεργήσιμες εκτάσεις, όπως και χορτολιβαδικές, ζημιές υπάρχουν και στο δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν χθες 5 ελικόπτερα, τα 4 πυροσβεστικά και 1 Chinnok της Αεροπορίας Στρατού τα οποία αποσύρθηκαν με την δύση του ηλίου

Εκκενώθηκαν έξι οικισμοί

Λίγο μετά τις 22:00 της Παρασκευής δόθηκε εντολή, από τον Δήμαρχο, Γιάννη Ταταράκη και τους υπεύθυνους από την πλευρά της Πολιτικής Προστασίας, να εκκενωθούν τα χωριά Σαχτούρια, Κρύα Βρύση και Άγιος Γιώργης, ενώ νωρίτερα εκκενώθηκαν τα χωριά Ορνέ, Άγιος Παύλος και Μέλαμπες.

Τραυματίστηκε πυροσβέστης, αναπνευστικά προβλήματα αντιμετώπισε ηλικιωμένη

Η ατμόσφαιρα στο χωριό Ορνέ ήταν αποπνικτική νωρίτερα λόγω των πυκνών καπνών, ενώ οι νεότεροι σε ηλικία φυγάδευαν τους ηλικιωμένους σε κοντινά χωριά και συγγενικά σπίτια. Παράλληλα, κτηνοτρόφοι απομάκρυναν τα ζώα τους από την περιοχή.

Στο μεταξύ, δυνάμεις της αστυνομίας που βρίσκονταν στο σημείο, ζήτησαν αρχικά την συνδρομή του Κέντρου Υγείας Σπηλίου προκειμένου μια 92χρονη κατάκοιτη να μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα και δύσπνοια στο Κέντρο Υγείας, όπου οι ιατροί έκριναν ως απολύτως αναγκαία τη μεταφορά της στο Νοσοκομείο του Ρεθύμνου όπου θα συνεχίσει τη νοσηλεία της.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης τραυματίστηκε ελαφρά στον αγκώνα ένας πυροσβέστης.

