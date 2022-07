Πρέβεζα

Πρέβεζα: σύλληψη νεαρού για ασέλγεια σε 35χρονη... στην μέση του δρόμου!

Ο νεαρός φέρεται να χτύπησε άγρια την κοπέλα όταν εκείνη αντιστάθηκε

Τα ουρλιαχτά τρόμου και πόνου μιας 35χρονης γυναίκας που καλούσε απεγνωσμένα σε βοήθεια σήκωσαν στο πόδι μια γειτονιά στην Πρέβεζα στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, όταν δέχθηκε επίθεση από ένα νεαρό που την «χούφτωσε» και δεν δίστασε να την ξυλοκοπήσει όταν εκείνη αντέδρασε!

Όταν οι κάτοικοι της περιοχής έτρεξαν να βοηθήσουν την ταραγμένη γυναίκα που ήταν πεσμένη στο έδαφος, εκείνη αποκάλυψε ότι ο άγνωστός της σάτυρος την πλησίασε αιφνιδιαστικά και της έκανε άσεμνες χειρονομίες, αλλά όταν αντιστάθηκε την χτύπησε με αδικαιολόγητη βιαιότητα στα χέρια και τα πόδια της και στη συνέχεια εξαφανίστηκε τρέχοντας.

Η 35χρονη έδωσε την περιγραφή του δράστη στους αστυνομικούς του τοπικού τμήματος, οι οποίοι ξεκίνησαν αναζητήσεις και λίγο αργότερα εντόπισαν έναν 22χρονο που τα χαρακτηριστικά του ταίριαζαν. Ο νεαρός προσήχθη στο τμήμα, όπου αναγνωρίστηκε από την γυναίκα που υπέβαλε σε βάρος του μήνυση για προσβολή προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και σωματικές βλάβες.

Με την σχετική δικογραφία που σχηματίστηκε, ο 22χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πρέβεζας, ενώ η 35χρονη που είχε τραυματιστεί ελαφρά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

πηγή: prevezanews.gr

