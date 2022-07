Αχαΐα

Φωτιά στην Πάτρα: “μάχη με τις φλόγες” στην Καλλιθέα (εικόνες)

Σε εξέλιξη είναι για δεύτερη ημέρα το μέτωπο. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα επιχειρούν στην περιοχή.

Δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο πραγματοποιούν από νωρίς σήμερα το πρωί ρίψεις νερού στο μέτωπο της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλλιθέα της Πάτρας και στην συνέχεια επεκτάθηκε στην γειτονική περιοχή Πλατανόβρυση, του δήμου Ερυμάνθου.

Παράλληλα, συνεχίζουν το έργο τους οι ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, που αποτελούνται 118 πυροσβέστες, με έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 35 οχήματα, οι οποίες επιχειρούσαν καθ΄ όλη την διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να περιορίσουν την φωτιά και να την κρατήσουν μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το πρωί η φωτιά είναι καλύτερη σε σύγκριση με τη νύχτα, ενώ μέχρι τώρα δεν έχει αναφερθεί ότι κινδυνεύει κάποια κατοικημένη περιοχή.

Σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, μεγάλο μέρος της Αχαΐας βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία του υψηλού κινδύνου.

