Μύκονος: “Χρυσή” διάρρηξη σε βίλα επιχειρηματία

Άνω - κάτω είναι το Νησί των Ανέμων με τη νέα διάρρηξη με λεία... μαμούθ. Πώς κατάφεραν και "τρύπωσαν" στην βίλα ενώ όλη η οικογένεια ήταν μέσα.

Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι, αλλά και οι επισκέπτες στη Μύκονο με τη νέα «χρυσή» διάρρηξη που σημειώθηκε σε βίλα.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή Αγράρι, θύμα ληστείας έπεσε ένας επιφανής Αιγύπτιος επιχειρηματίας που είχε μισθώσει στην περιοχή βίλα για να περάσει στιγμές ξεγνοιασιάς με την οικογένεια του.

Οι κακοποιοί, σύμφωνα με πληροφορίες, εισέβαλαν στο πολυτελές οίκημα στο Αγράρι Μυκόνου, την ώρα που βρισκόταν μέσα ο επιχειρηματίας και η οικογένεια του. Το ζευγάρι με τα παιδιά κοιμόντουσαν στα υπνοδωμάτια και δεν αντιλήφθηκαν ποτέ την παρουσία των δραστών που εξερευνούσαν αθόρυβα τους χώρους της βίλας, αναζητώντας χρήματα και αντικείμενα αξίας.

Μάλιστα οι διαρρήκτες, φρόντισαν να σβήσουν τα ίχνη τους καθώς σύμφωνα με τις ίδιες πηγές το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της βίλας είχε διαγραφεί από τους υπολογιστές. Όπως κατέθεσε στους αστυνομικούς ο Αιγύπτιος επιχειρηματίας, η λεία της διάρρηξης σε κοσμήματα και μετρητά προσεγγίζει το ένα εκατομμύριο ευρώ.

