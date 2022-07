Αθλητικά

Μύκονος: Θύμα ληστείας ο Γουίλιαμ Καρβάλιο

Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής βρίσκεται στο νησί για διακοπές



Θύμα ληστείας έπεσε ο Γουίλιαμ Καρβάλιο κατά τη διάρκεια των διακοπών του στη Μύκονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, διέρρηξαν τη βίλα που είχε νοικιάσει ο ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μπέτις και άρπαξαν πανάκριβα αντικείμενα που η αξία τους αγγίζει συνολικά τα 250.000 ευρώ, καθώς και 30.000 ευρώ σε μετρητά.

Από τον 30χρονο Πορτογάλο φίλο του άρπαξαν ένα ρολόι που η αξία του αγγίζει τα 150.000 ευρώ αλλά και πάνω από 15.000 ευρώ σε μετρητά.

Ο 30χρονος μέσος βρίσκεται στο νησί για διακοπές και αποφάσισε να νοικιάσει μία βίλα στην Ελιά, μαζί με έναν φίλο του. Το περιστατικό έγινε όταν είχαν βγει το βράδυ να διασκεδάσουν και επέστρεψαν τα ξημερώματα, διαπιστώνοντας τι είχε συμβεί…

