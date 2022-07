Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: Ξυλοδαρμός τουρίστα σε μπαρ

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ υπέβαλε και μήνυση.



Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε τα ξημερώματα ένας 27χρονος άνδρας, μετά από συμπλοκή σε κατάστημα της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ΕΚΑΒ κλήθηκε λίγο μετά τις 2:30 για να παραλάβει τον 27χρονο Νορβηγό, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από τον ξυλοδαρμό του από έναν άλλον άνδρα σε κατάστημα στην παραλιακή του Ρεθύμνου.

Οι λόγοι που ξεκίνησε η συμπλοκή παραμένουν άγνωστοι, ενώ ο 27χρονος ο οποίος βρίσκεται στην Κρήτη για διακοπές έχει καταθέσει μήνυση για το περιστατικό.

