Θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ: Έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα o οδηγός - Σοκάρουν οι εικόνες

Με υπερβολική ταχύτητα έτρεχε ο οδηγός του μαύρου αγροτικού αυτοκινήτου, συνεπιβάτης του οποίου ήταν ο 29χρονος άνδρας, πρόσφυγας από την Παλαιστίνη, που βρήκε τραγικό θάνατο στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στον ΒΟΑΚ, στο ρεύμα προς Ηράκλειο, στο ύψος του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά και επιβεβαιώνονται από την Αστυνομία, και όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε ο πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Γιάννης Λιονάκης, το κοντέρ του αυτοκινήτου έγραφε 150 χλμ όταν προσέκρουσε στην κολώνα.

Στο χειρουργείο ο 26χρονος, στη χειρουργική κλινική ο 33χρονος οδηγός

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Cretalive o διοικητής του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Κώστας Τερζάκης, ο 26χρονος συνεπιβάτης χειρουργήθηκε και φέρει πολλά κατάγματα, ιγμορείων, ρινών και πλευρών αλλά και ρήξη σπλήνας. Ο διοικητής του νοσοκομείου χαρακτηρίζει "σοβαρή" την κατάστασή του.

Ο 33χρονος που οδηγούσε το αγροτικό, νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική του νοσηλευτικού ιδρύματος και φέρει πολλαπλά κατάγματα και θλάση στον πνεύμονα.

