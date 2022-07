Κυκλάδες

Μύκονος - Τροχαίο: νεκρός 21χρονος οδηγός μηχανής (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία στο "νησί των ανέμων" με θύμα ένα παλικάρι. Πως συνέβη το κακό.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στη Μύκονο με τραγικό απολογισμό το θάνατο ενός 21χρονου Έλληνα, κατοίκου του νησιού.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Αστυνομίας, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 01:30 το ξημέρωμα της Τρίτης 19/7 στην επαρχιακή οδό Άνω Μεράς – Χώρας Μυκόνου.

Η δίκυκλη μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού που οδηγούσε ο 21χρονος εξετράπη της πορείας και συγκρούσθηκε με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο 4χ4 το οποίο οδηγούσε ένας 24χρονος Έλληνας.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο άτυχος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο, ενώ ο οδηγός του οχήματος τραυματίσθηκε, καθώς το όχημά του χτύπησε με ταχύτητα σε κολώνα και χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου και ήδη έχει σχηματισθεί δικογραφία.

Πηγή: cyclades24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Περικλής Περάκης

Γουμένισσα: νέο φυτό καταγράφηκε για πρώτη φορά στον κόσμο

Ρούλα Πισπιρίγκου: Νέα προθεσμία για την απόπειρα δολοφονίας της Τζωρτζίνας (εικόνες)