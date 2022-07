Κοινωνία

Κόρινθος - 18χρονη: Είχε χάσει φίλο της σε τροχαίο - Το προφητικό όνειρο της

Τραγικό παιχνίδι επεφύλασσε η μοίρα στην 18χρονη Αναστασία. Συγκλονίζουν τα λόγια της μητέρας του φίλου της που είχε σκοτωθεί σε τροχαίο 1,5 χρόνο πριν.

Ένα τραγικό παιχνίδι επεφύλασσε η μοίρα για την 18χρονη Αναστασία η οποία ανασύρθηκε νεκρή μετά τη σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου που οδηγούσε ο 15χρονος αδελφός της στην εθνική οδό Κορίνθου-Τριπόλεως, στο Σπαθοβούνι τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Πριν από ενάμιση χρόνο, η 18χρονη είχε χάσει σε τροχαίο δυστύχημα τον κολλητό της φίλο, και μάλιστα, σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από το σημείο που άφησε η ίδια την τελευταία της πνοή.

Ο 19χρονος-τότε-φίλος της είχε σκοτωθεί σε τροχαίο με το αυτοκίνητό του στο Κοκκώνι Κορινθίας. Είχε βγει με τους φίλους του για διασκέδαση και κατέληξε σε τραγωδία.

Από τότε η 18χρονη ήταν βυθισμένη στη θλίψη για την απώλεια του φίλου της και μιλούσε καθημερινά με τη μητέρα του για να της δώσει κουράγιο. Όπως εξομολογείται η ίδια, πρόσφατα είδε ένα προφητικό όνειρο το οποίο δυστυχώς έμελλε να βγει αληθινό.

«Είχαμε μιλήσει μετά το τροχαίο και μου είχε πει ότι είδε ένα όνειρο με τον Θοδωρή μου. Της έλεγε στον ύπνο της ότι σύντομα θα έρθει κοντά της. Και τώρα έγινε αυτή η τραγωδία», δήλωσε στο protothema.gr η κ. Αλεξία Γόγολα, μητέρα του αδικοχαμένου φίλου της 18χρονης.

Όπως τονίζει, τα δύο παιδιά ήταν πολύ αγαπημένα και η 18χρονη της είχε στείλει μήνυμα δύο ημέρες πριν από τη μοιραία σύγκρουση για να μάθει τα νέα της.

«Ήταν πολύ αγαπημένοι με τον Θοδωρή μου. Μιλάγαμε συνεχώς και οι φίλες της μου είπαν ότι την είχαν δει το προηγούμενο βράδυ που είχαν βγει βόλτα. Τα παιδία ήταν για διασκέδαση στο Βραχάτι και μετά από ο, τι έμαθα έκαναν περαντζάδα με το αμάξι. Έτσι κατέληξαν στο Σπαθοβούνι», προσθέτει η ίδια.

Η κ. Γόγολα τονίζει πως τα παιδιά ενδεχομένως να πήραν τα κλειδιά του αυτοκινήτου του πατέρα τους αργά την νύχτα και μετά πήγαν στο Βραχάτι για ποτό.

«Εχουν χαθεί πολλά παιδιά έτσι. Και στο συγκεκριμένο σημείο. Απέναντι σκοτώθηκε ένα παιδί 22 ετών και λίγο πιο πριν ένα παιδί από το Βέλο», επισημαίνει η κ. Γόγολα ενώ λέει πως όλη η παρέα της 18χρονης και του γιου της έχει βυθιστεί στο πένθος από το νέο χτύπημα της μοίρας.

