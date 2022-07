Κοινωνία

Κόρινθος - Τροχαίο: 15χρονος ο οδηγός - Νεκρή η αδελφή του και 16χρονος φίλος του

Ανείπωτος θρήνος για τους δύο εφήβους που "έσβησαν" στην άσφαλτο. Σοκάρει η αποκάλυψη πως ένας από τους οδηγούς στο τροχαίο ήταν 15 χρονών.

Μια ασύλληπτη τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα στο 95ο χλμ. της Νέας Εθνικής Οδού Κορίνθου-Τριπόλεως με δύο παιδιά, ηλικίας 18 και 16 ετών, να βρίσκουν ακαριαίο θάνατο μετά από σύγκρουση του αυτοκινήτου που οδηγούσε ένας 15χρονος.

Ολα έγιναν λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα, στο ύψος του ΣΕΑ Σπαθοβουνίου. Το ένα από τα δύο ΙΧ που ενεπλάκησαν στο σοβαρό δυστύχημα, για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής, έκανε όπισθεν λίγο πριν το τούνελ.

Τον δεύτερο όχημα, κινούμενο και αυτό με κατεύθυνση προς Τρίπολη, έπεσε πάνω στο πρώτο ΙΧ με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μαζί του και να το εκτινάξει σε απόσταση 50 μέτρων.

Από τη μοιραία σύγκρουση, ανασύρθηκαν νεκροί μια 18χρονη και ένας 16χρονος οι οποίοι επέβαιναν στο ΙΧ που οδηγούσε ο 15χρονος αδελφός της νεκρής κοπέλας. Ο θάνατος των δύο παιδιών ήταν ακαριαίος.

Ο 15χρονος οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Κορίνθου. Εκεί, οι γιατροί των επειγόντων έκριναν πως η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή και για αυτό το λόγο μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Από την παρέα των νεαρών, στη θέση του συνοδηγού επέβαινε ένας ακόμη 18χρονος ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά. Τόσο τα δύο νέκρα παιδιά όσο και οι τραυματίες είναι κάτοικοι Κορίνθου.

Το άλλο ΙΧ οδηγούσε ένας 65χρονος Βρετανός ο οποίος είχε νοικιάσει το αυτοκίνητο για να κάνει διακοπές στην Ελλάδα. Τον 65χρονο παρέλαβε από το σημείο της σύγκρουσης ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Νοσηλεύεται και αυτός ελαφρά τραυματισμένος.

