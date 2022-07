Κεφάλλονια

Κεφαλονιά: Νεκρή μητέρα σε τροχαίο με τον γιο της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία στο Ληξούρι με γυναίκα που οδηγούσε μαζί με τον ανήλικο γιο της. Αεροδιακομιδή για το παιδί.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στην περιοχή 'Αγιος Βασίλειος στο Ληξούρι Κεφαλονιάς, με αποτέλεσμα τον θάνατο της οδηγού του ΙΧ και τον τραυματισμό ενός 10χρονου αγοριού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ΙΧ που οδηγούσε η άτυχη γυναίκα, εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε δέντρο.

Περαστικοί απομάκρυναν από το αμάξι τη μητέρα με το τραυματισμένο παιδί και λίγο μετά, το αμάξι τυλίχθηκε στις φλόγες.

Το 10χρονο αγόρι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο του νησιού και αναμένεται να μεταφερθεί σε άλλο νοσοκομείο της χώρας.

Εικόνες: inkefalonia.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Ο 10ήμερος καύσωνας ξεκινά με σκόνη

Ιταλία: Πρόωρες εκλογές μετά την παραίτηση Ντράγκι

Λέκκας στον ΑΝΤ1: Βέβαιο ότι θα έχουμε πλημμύρες στα καμένα (βίντεο)