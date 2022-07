Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: ένοπλη ληστεία σε βενζινάδικο - μασκοφόρος με κολάρο ο δράστης (βίντεο)

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η Ελληνική Αστυνομία για τον εντοπισμό του ληστή.

Ένοπλη ληστεία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης σε βενζινάδικο στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, άτομο με την απειλή πιστολιού εισέβαλλε περίπου στις 20.45 στο πρατήριο καυσίμων στην οδό Μοναστηρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αφαίρεσε χρηματικό ποσό και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο GRTimes, ο υπάλληλος που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο πρατήριο «μπήκε κάποιος με καπέλο και κολάρο, φορούσε μάσκα, άνοιξε το τσαντάκι του και μου έβγαλε όπλο. Μου είπε να του δώσω τα χρήματα που είχα στο ταμείο, έκανα βήμα πίσω, του τα έδωσα και πάτησα αμέσως το κουμπί του πανικού».

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό στην περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ενώ παράλληλα εξετάζει και το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας.

