Σουφλί - Φωτιά στην Δαδιά: Τρίτη μέρα μάχης να σωθεί το δάσος (εικόνες)

Εκατοντάδες πυροσβέστες δίνουν μάχη προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά που καίει για τρίτη ημέρα την περιοχή.

Για τρίτη ημέρα συνεχίζεται η καταστροφική πυρκαγιά στο Σουφλί Έβρου με εκατοντάδες πυροσβέστες να δίνουν μάχη προκειμένου να σωθεί το δάσος.

Το ανατολικό μέτωπο έχει ελεγχθεί. Βόρεια, βορειοδυτικα και δυτικά υπάρχουν μικρές και διασπαρτες ενεργές εστίες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι νοτιοδυτικά όπου συνεχίζει να καίει ένα μέτωπο με μεγάλη έκταση.

Τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη και 9 ελικόπτερα απογειώθηκαν από νωρίς το πρωί για να κάνουν ρίψεις στο μέτωπο της πυρκαγιάς στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς. Ωστόσο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, δεν επιχειρούν όλα τα μέσα, καθώς ο καπνός δημιουργεί πρόβλημα ορατότητας, ενώ δεν κινδυνεύει κάποιο οικιστικό κομμάτι με τη φωτιά να συνεχίζει την καταστροφική πορεία της εντός του δάσους.

Στο μεταξύ, οι ενισχυμένες επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή του Στρατού, εθελοντικών ομάδων πυρόσβεσης, κατοίκων και του προσωπικού της δασικής υπηρεσίας συνεχίζουν την προσπάθεια διάνοιξης μονοπατιών για την προσέγγιση της φωτιάς, η οποία εξακολουθεί να φεύγει προς διαφορετικά σημεία.

«Υπάρχει πάρα πολύς και πυκνός καπνός, ειδικά προς τη Λευκίμη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο της κατάσβεσης, γιατί σε κάποια σημεία δεν βλέπεις τίποτα. Ο καπνός δυσκολεύει και τις ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα σε μεγάλο βαθμό. Επιχειρούν, και σήμερα έχουν επικεντρώσει την προσπάθεια νοτιοδυτικά στη Λευκίμη, αλλά με αυτές τις συνθήκες είναι πολύ δύσκολο να γίνονται ρίψεις ακριβείας», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Σουφλίου, Παναγιώτης Καλακίκος.

Αναφορικά με το έργο των επίγειων δυνάμεων πυρόσβεσης, σημειώνει: «Οι επίγειες δυνάμεις, οι κάτοικοι, οι υλοτόμοι από τις γύρω περιοχές τους οποίους καλέσαμε σήμερα μπήκαν μέσα στο δάσος. Το Δασαρχείο επίσης διαπλατύνει αντιπυρικές και μονοπάτια απομακρύνοντας τη βλάστηση. Γίνονται προσπάθειες διάνοιξης κάποιων δρόμων αλλά η περιοχή είναι βραχώδης και δυσπρόσιτη. Αυτή η φωτιά θέλει άτομα που υπάρχουν αλλά θέλει και πρόσβαση η οποία σε πολλά σημεία είναι ανέφικτη».

Σημειώνεται πως συνολικά σαν πρώτη εκτίμηση μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, 7.000-8.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη από την καταστροφική πυρκαγιά.

Φωτογραφίες: e-evros.gr

