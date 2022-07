Λάρισα

Λάρισα - Τροχαίο: Οικογένεια στο νοσοκομείο μετά από μετωπική σύγκρουση (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετωπική σύγκρουση αγροτικού με αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν ζευγάρι με δύο παιδιά.

Άγιο είχε μια οικογένεια στη Λάρισα, όταν το αυτοκίνητο τους συγκρούστηκε με αγροτικό φορτηγό. Ως αποτέλεσμα από το σφοδρό τροχαίο η οικογένεια με τα δύο μικρά παιδιά κατέληξε στο νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε σε περιφερειακή οδό της Λάρισας, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα κόκκινο αγροτικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε μετωπικά με επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ανδρόγυνο με τα δύο παιδιά τους ηλικίας τεσσάρων και ενός έτους.

Από τη σύγκρουση φέρεται να τραυματίστηκαν τα δύο παιδιά τα οποία μεταφέρθηκαν μαζί με τους γονείς με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Τόσο η οικογένεια όσο και ο οδηγός του φορτηγού δεν έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Πηγή: onlarissa.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ρούλα Πισπιρίγκου: η απολογία για την απόπειρα δολοφονίας της Τζωρτζίνας

Καιρός: Καύσωνας και μπόρες την Δευτέρα

Μπαρτσελόνα - Μέσι: ο Τσάβι ζητά να γυρίσει στην ομάδα