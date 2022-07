Χαλκιδική

Χαλκιδική: Φωτιές σε Κασσάνδρα και Σιθωνία

Οι πυροσβέστες επιχειρούν σε τρία μέτωπα. Εναέρια μέσα ρίχτηκαν στην μάχη σε μία από τις φωτιές στην Κασσάνδρα.

Παράλληλα με εκείνες στα τρία μεγάλα μέτωπα πυρκαγιών σε Δεδιά, Ηλεία και Λέσβο, το πρωί της Δευτέρας οι πυροσβέστες δίνουν μάχες με ακόμη μια πυρκαγιά στην Πέλλα, αλλά και με τρία νέα μέτωπα φωτιάς στην Χαλκιδική.

Ειδικότερα, το πρωί της Δευτέρας ξέσπασαν τρεις φωτιές στην Χαλκδική και ειδικότερα δύο στην Κασσάνδρα και μια στην Σιθωνία.

Για όλες, κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις.

Πιο σοβαρή και απειλητική είναι η φωτιά στην περιοχή Φούρλα στην Κασσάνδρα, για την οποία δόθηκε εντολή να επιχειρήσουν ρίψεις νερού από αέρος 2 Canadair ,που απογειώθηκαν από την Αγχίαλο, καθώς και ένα ελικόπτερο Μι8 από την Θεσσαλονίκη.

#Πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις σε περιοχές της Σιθωνίας και της Κασσάνδρας Χαλκιδικής. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 25, 2022

