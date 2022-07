Κοινωνία

Φωτιές - Δαδιά, Ηλεία, Λέσβος: τιτάνια μάχη στα “πύρινα” μέτωπα (εικόνες)

Ολονύχτια μάχη σε τρεις μεγάλες εστίες στην Ηλεία. Για πέμπτη μέρα καίγεται το προστατευόμενο δάσος στον Έβρο. Οι φλόγες “απειλούν” τον Σταυρό, δίπλα από τα Βατερά. Αγωνία των πυροσβεστών, λόγω των ανέμων.

Μαραθώνιος είναι ο αγώνας των δυνάμεων πυρόσβεσης που προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τις φωτιές σε Δαδιά, Ηλεία και Λέσβο.

Απο το πρωί της Δευτέρας έχουν να αντιμετωπίσουν δύο πυρκαγιές στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής και μια πυρκαγιά στη Σιθωνία Χαλκιδικής, καθώς και φωτια στην Σκύδρα Πέλλας. Σε όλες επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, ενώ στο μέτωπο στην περιοχή Φόυρλα της Κασσάνδρας ρίψεις νερού κάνουν και εναέρια μέσα.

«Σήμερα το πρωί έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Ο άνεμος γυρίζει την φωτιά προς τα καμένα και έτσι έχουμε καλύτερη εικόνα. Αν βοηθήσει λίγο ο καιρός πιστεύω πως θα πάμε πολύ καλύτερα εντός της ημέρας. Έχουμε να κάνουμε με ένα δάσος-«φρούριο» και η φωτιά ήταν πολύ δύσκολη. Επιχειρούν και επίγειες και εναέριες δυνάμεις», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1, αναφερόμενος στην φωτιά που για πέμπτη ημέρα μαίνεται στην Δαδιά του Έβρου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το βόρειο μέτωπο προς το χωριό της Δαδιάς και τις εγκαταστάσεις της Μονάδας, εξελίσσεται καλά, καθώς λειτούργησε αποτελεσματικά η αντιπυρική ζώνη και η διαπλάτυνση της, απο δασικούς υπάλληλους και υλοτόμους.

Το βορειοανατολικο μέτωπο, επίσης αντιμετωπίζεται, καθώς και εκεί λειτούργησε πολύ καλά η αντιπυρική ζωνη που ανοίχτηκε από υλοτόμους και πυροσβέστες, περιμετρικά της Μονής. Το ανατολικό προς Λυκοφη επίσης καλά πηγαίνει.

Το βάρος δίνεται στο νοτιοδυτικό και δυτικό τμήμα, ώστε να εξασφαλιστεί η αποικία του μαυρογύπα. Δουλεύουν από την Κυριακή οι υλοτομοι του Δασαρχείου, προσπαθώντας να δημιουργήσουν 2 αντιπυρικές ζώνες, ώστε να τοποθετηθούν και επίγειες δυνάμεις ως γραμμή άμυνας, μαζί με τα εναερια μέσα. Η εξέλιξη της φωτιάς σε αυτά τα δύο μέτωπα είναι αργη.

Διαθέσιμα με το πρώτο φως της ημέρας, για ρίψεις νερού από αέρος ήταν 2 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα. Δυστυχώς, τα εναέρια μεσα, νωρίς το πρωί της Δευτέρας, δεν μπόρεσαν να επιχειρήσουν λόγω των καιρικών συνθηκών, ενώ σε ορισμένα σημεία του δάσους έβρεξε για λίγο, βοηθώντας το έργο της πυρόσβεσης.

Γύρω στις 09:00, το συντονιστικό Ελικόπτερο "άναψε πράσινο φως" και ξεκίνησαν ρίψεις 1 ελικόπτερο και δύο αεροπλάνα.

Στη Δαδιά παραμένει ο Χρήστος Στυλιανίδης, μαζί με κυβερνητικό κλιμάκιο.

Μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ο Δήμαρχος Σουφλίου, τόνισε πως «για πέμπτη ημέρα καταστρέφεται το δάσος της Δαδιάς, για δεύτερη ημέρα κινδύνευσε χθες ο οικισμός της Δαδιάς. Πολλά λέγονται για όσους συμμετέχουν στην επιχείρηση της κατάσβεσης, αλλά οι άνθρωποι είναι ήρωες».

Όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος, σχολιάζοντας αναφορές για το φράγμα στην περιοχή «το φράγμα μπορεί να είχε διαρροή, όμως μπορούν να εφοδιάζονται τα ελικόπτερα, όπως και από άλλες περιοχές, όπου υπάρχει νερό», ενώ όπως είπε με νόημα «Δεν ξέρουμε την αιτία, αλλά φωτιά υπήρχε και το 2020 στην Δαδιά, φωτιά υπήρχε και το 2021».

Στην πυρκαγιά επιχειρούν 320 πυροσβέστες, με 13 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 68 οχήματα, ενώ συνδρομή στους πυροσβέστες παρέχουν το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, η ΕΛ.ΑΣ., οι Δασικές Υπηρεσίες Έβρου, εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Διαθέσιμα με το πρώτο φως της ημέρας, για ρίψεις νερού από αέρος ήταν 2 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα.

Η φωτιά στην Ηλεία

Όπως είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, «στην Ηλεία υπήρχαν όλο το βράδυ τρία ενεργά μέτωπα, τα οποία είναι σε εξέλιξη, ένα εξ αυτών πάνω από τον αρχαιολογικό χώρο Κρεστένων. Έγινε μεγάλη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών την νύχτα και πάμε καλύτερα».

Όπως τόνισε ο κ. Αρτοποιός, «προσπαθούμε να προλάβουμε τους ισχυρούς ανέμους που θα πνεύσουν στην περιοχή μέσα στην ημέρα, όπως προβλέπουν οι μετεωρολόγοι».

Η πυρκαγιά κινείται νότια-νοτιοανατολικά προς Σμέρνα, Γρύλλο και Σκιλλουντία, σε τρεις "γλώσσες".

Αυτή που κινείται προς τον Γρύλλο δεν ανησυχεί ιδιαίτερα τους πυροσβέστες, εκείνη προς την Σμέρνα επίσης, καθώς έχουν γίνει χωματουργικά έργα και αντιπυρικές ζώνες και αντιμετωπίζεται με επίγειες δυνάμεις και εναερια μέσα. Σε ότι αφορά την "γλώσσα" προς την Σκιλλουντία, οι δυνάμεις ετοιμάζουν την "γραμμή άμυνας" με χωματουργικά μηχανήματα.

Στην πυρκαγιά επιχειρούν 159 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 59 οχήματα και το κινητό επιχειρησιακό κέντρο «ΟΛΥΜΠΟΣ». Στην αεροπυρόσβεση επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ καθώς και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

Η φωτιά στην Λέσβο

«Στην Λέσβο, το ενεργό μέτωπο, η κεφαλή της φωτιάς, βρίσκεται στην περιοχή του Σταυρού. Είχαμε πολύ δυνατούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες, αυτό μαζί με την φωτιά είναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ», επεσήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, αναφέροντας πως η εικόνα που υπάρχει σήμερα είναι καλύτερη.

Στην πυρκαγιά επιχειρούν 83 πυροσβέστες, με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 21 οχήματα. Επίσης επιχειρούν από αέρος 6 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ, καθώς και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

Ακόμη, όπως σημειώνεται από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, «όλες οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έχουν τεθεί σε γενική επιφυλακή».





Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, για σήμερα Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, με κατηγορία κινδύνου 4 σε δύο περιφέρειες της χώρας.

Στις περιοχές αυτές θα πραγματοποιούνται περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ ταυτόχρονα τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και "ευπαθείς" περιοχές.

