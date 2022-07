Κοινωνία

Φωτιά στη Λέσβο: Δύο ιερείς στη μάχη με τις φλόγες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δύο ιερείς αψήφησαν τους κινδύνους και ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες. Τι λένε οι ίδιοι και οι συγχωριανοί τους.

Δύο ιερείς, παραδείγματα προς μίμιση, δίνουν από χθες μάχη μαζί με τους εθελοντες και τους πυροσβέστες, στη μεγάλη φωτιά των Βατερών στη Λέσβο. Πρόκειται για τον παπά Στρατή Κακάμπουρα από την ενορία του Αμπελικού και ιδρυτικό μέλος της Εθελοντικής Ομάδας Άμπελος και τον παπά Γιώργη από την Ενορία του Αφάλωνα ο οποίος είναι κάτοικος Παναγιούδας.

Οι δυο ιερείς, αψηφώντας τους κινδύνους δίνουν από χθες μάχη με τις φλόγες φορώντας το μπουφάν του εθελοντή πυροσβέστη πάνω από τα ράσα τους. Για τον παπά Γιώργη, οι χωριανοί του αισθάνονται περήφανοι και αναφέρουν ότι η πράξη του αυτή τους κάνει όλους περήφανους και δείχνει για άλλη μια φορά ότι ο κλήρος ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή του αγώνα.

Ο παπά Στρατής Κακάμπουρας είναι η ψυχή του Αμπελικού και ο λόγος που το χωριό παραμένει ενωμένο σαν μια γροθιά κάτω από δύσκολες συνθήκες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Εθελοντικό Σωματείο «Άμπελος» είναι ενταγμένο στους καταλόγους της Πολιτικής Προστασίας εδώ και πολλά χρόνια ενώ διαθέτει δικά του πυροσβεστικά οχήματα και μηχανήματα.

Μάλιστα το ένα από τα δύο πυροσβεστικά οχήματα αγοράστηκε με χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τη γιορτή Εθελοντισμού που γίνεται κάθε καλοκαίρι στην περιοχή.

πηγή: stonisi.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στο Λονδίνο – Κίνδυνος να ακυρωθούν οι πτήσεις στο Χίθροου (βίντεο)

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στα Κρέστενα - Απειλείται το διυλιστήριο (εικόνες)

Απογραφή: Πού αυξήθηκε και πού μειώθηκε ο πληθυσμός της χώρας