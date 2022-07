Δωδεκανήσα

Ικαρία: Νεκρός εντοπίστηκε ο 17χρονος κολυμβητής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό τέλος είχαν οι αναζητήσεις για τον 17χρονο που αγνοούνταν στην Ικαρία. Που εντοπίστηκε η σορός του άτυχου νέου.

Νεκρός, δυστυχώς, εντοπίστηκε ο 17χρονος κολυμβητής που αγνοούνταν στην Ικαρία από το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης. Όλες τις προηγούμενες ημέρες, η αγωνία είχε χτυπήσει «κόκκινο» αφού οι έρευνες συνεχίζονταν χωρίς αποτέλεσμα.

Σκάφη του Λιμενικού Σώματος, εναέρια μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας, Δύτες Διασώστες, αυτοδύτες, Βατραχάνθρωποι της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) του Λιμενικού συμμετείχαν στις προσπάθειες εξεύρεσης του.

Πού εντοπίστηκε

Οι Αρχές εντόπισαν νεκρό τον άτυχο 17χρονο που αγνοούνταν εδώ και 6 ημέρες.

Σύμφωνα με τοπικό μέσο, η σορός του βρέθηκε 10 μόλις μέτρα από την ακτή της παραλίας Κυπαρίσσι.

Περισσότερες πληροφορίες θα γίνουν γνωστές με την επίσημη ανακοίνωση από την Λιμενική Αρχή.

Πηγή: ikariaki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Εκπτώσεις: Καταργούνται οι ενδιάμεσες με νομοσχέδιο

Ιός Δυτικού Νείλου: τριπλασιάστηκαν τα κρούσματα σε μια εβδομάδα

Σπάτα - Δυστύχημα με ελικόπτερο: Συλλήψεις για τον θάνατο του 21χρονου