Ικαρία: Κορυφώνεται η αγωνία για τον 17χρονο αγνοούμενο

Ο νεαρός κολυμβητής αγνοείται από τις 20 του μήνα. Συνεχίζονται οι έρευνες με παρέμβαση του υπουργού Ναυτιλίας, Γιάννη Πλακιωτάκη.

Στα ύψη είναι η αγωνία για τον 17χρονο, ο οποίος από τις 20 Ιουλίου που εξαφανίστηκε από την Ικαρία δεν έχει δώσει κανένα σημάδι ζωής.

Οι επίσημες έρευνες ολοκληρώνονταν το πρωινό του Σαββάτου, όμως με προσωπική παρέμβαση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη συνεχίζονται μέχρι και σήμερα, τρεις μέρες μετά την επίσημη λήξη, με την ελπίδα όλων να εντοπιστεί ο νεαρός.

Το νησί της Ικαρίας είναι ολόκληρό στο πόδι, με ομάδες εθελοντών, επαγγελματιών δυτών, σέρφερ, φίλων του Μιχάλη, κατοίκων να ψάχνουν στις απόκρημνες ακτές και τα βράχια σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Δυστυχώς, τα μελτέμια του Αιγαίου στην Ικαρία έχουν ξεκινήσει εδώ και εβδομάδες, με τους ανέμους ειδικά στο βόρειο τμήμα του νησιού να μην έχουν κοπάσει ούτε μία μέρα ώστε να διευκολυνθούν οι έρευνες τόσο μέσα στη θάλασσα όσο και στις ακτές. Οι δύτες του Λιμενικού Σώματος αναφέρουν ότι τα ρεύματα στην περιοχή είναι πολύ ισχυρά και η θάλασσα όλες αυτές τις μέρες είναι θολή.

Μέχρι και χθες το βράδυ τα αποτελέσματα των ερευνών, δυστυχώς, ήταν ακόμα αρνητικά. Στην ευρύτερη περιοχή Ευδήλου-Κυπαρίσσι-Φλες-Κεραμέ-Νέγια επιχειρούν σκάφη του Λιμενικού Σώματος, εναέρια μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας, δύτες, διασώστες και αυτοδύτες, Βατραχάνθρωποι της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού, ιδιώτες χειριστές drones, ιδιώτες κάτοχοι πλωτών μέσων, απλοί κάτοικοι με ό,τι μέσο διαθέτουν, όλοι βρίσκονται επί ποδός για ακόμα μία μέρα αναζητώντας το άτυχο παλικάρι που αγνοείται από το απόγευμα της Τετάρτης. Τα ίχνη του Μιχάλη χάνονται σε μία παραλία που χαρακτηρίζεται ως ένα δύσκολο σημείο με μεγάλους κυματισμούς, σύμφωνα με τους κατοίκους. Ο Μιχάλης περιγράφεται ως ήρωας, αφού αψήφησε το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, κατάφερε και μπήκε στη θάλασσα και έσωσε τον 19χρονο φίλο του που κινδύνευε. Ο φίλος του τελικά σώθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Αγίου Κηρύκου.

Ομάδες κατοίκων έχουν ήδη συγκεντρώσει χρήματα και οργανώνονται ώστε με την επίσημη λήξη των ερευνών από το Λιμενικό Σώμα να συνεχίζουν οι ίδιοι με δικά τους μέσα τις έρευνες.

