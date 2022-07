Παράξενα

Ικαρία: Μετέφεραν ασθενή σε... καρότσα αγροτικού (εικόνες)

Τριτοκοσμικές εικόνες στην Ικαρία. Απίστευτη ταλαιπωρία για γυναίκα που έπρεπε να μεταφερθεί επειγόντως στο Κέντρο Υγείας, αλλά δεν υπήρχε... διαθέσιμο ασθενοφόρο.

Εικόνες ντροπής εν έτη 2002 στην Ικαρία κάνουν τον γύρο διαδικτύου.

Σε καρότσα αγροτικού οχήματος μεταφέρθηκε μια τραυματισμένη γυναίκα που στο κέντρο Υγείας της Ικαρίας, αφού δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο, όπως καταγγέλλει χρήστης του Facebook σε ανάρτησή της.

«Καταγγέλλω περιστατικό που έλαβε χώρα εχτές το μεσημέρι στον Εύδηλο… γυναίκα έπεσε κ χτύπησε στην αυλή του σπιτιού της.. κάτοικοι σπεύσαμε να την βοηθήσουμε κ εγώ προσωπικά πήρα τηλ για να έρθει στο σημείο ασθενοφόρο να την παραλάβει…με μεγάλη μου έκπληξη πληροφορήθηκα ότι το μοναδικό εφημερεύον ασθενοφόρο βρίσκεται στον Αγ. Κύρηκο κ θα χρειαζόταν πάνω από μιάμιση ώρα να φτάσει καθώς είχε άλλον ασθενή…

Πήρα στο κέντρο υγείας μήπως υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να βοηθήσουμε την γυναίκα κ ίσως πάρουμε οδηγίες για το πώς θα μπορούσαμε να την μεταφέρουμε με ασφάλεια κ χωρις να δημιουργήσουμε περαιτέρω προβλήματα στην υγεία της, καθώς πονούσε κ δεν μπορούσε να κουνηθεί…

Η απάντηση ήταν “αν κουνάει χέρια κ πόδια να την βάλετε σ ένα αμάξι κ να την φέρετε εδώ”.. προσπαθήσαμε ώρα να σκεφτούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να μεταφερθεί… τελικά την βάλαμε μέσα σε μια κουβέρτα με ένα μαξιλάρι για το κεφάλι της κ στην συνέχεια την τοποθετήσαμε μέσα σε μια καρότσα αγροτικού οχήματος διότι η γυναίκα δεν μπορούσε να κάτσει κ έπρεπε να παραμείνει σε ξαπλωμένη στάση..

Εν έτει 2022 θεωρώ ότι οι συνθήκες είναι απαράδεκτες… δεν μπορώ να χωνέψω ότι ο μόνος τρόπος που μπορούσε να μεταφερθεί ο ασθενής ήταν πάνω σε μια καρότσα !!!

Το νησί διαθέτει δύο ασθενοφόρα οχήματα…για ποιόν λόγο εφημερεύει μόνο το ένα ;; Είναι δυνατόν να εξυπηρετεί ένα όχημα ολόκληρο το νησί..;;;

Ντροπή κ αίσχος..»

