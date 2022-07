Χαλκιδική

Χαλκιδική: Νεκρός άνδρας βρέθηκε σε παραλία

Ενημερώθηκε βραδινές ώρες χθες, η Λιμενική Αρχή Ν. Μουδανιών για την ύπαρξη ατόμου χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία οικισμού Μπάτη δήμου Νέας Προποντίδας, στην Χαλκιδική.

Στην περιοχή μετέβησαν στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής, όπου εντόπισαν άνδρα και με τη συνδρομή στελεχών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πολύγυρου ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του άνδρα , ηλικίας 75 ετών περίπου , ύψους 1,75, εύσωμο.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κ.Υ. Ν. Μουδανιών Χαλκιδικής και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Πολύγυρου , όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από τη Λιμενική Αρχή Ν. Μουδανιών που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

