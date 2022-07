Κοινωνία

Χαλκιδική: Καταγγελία 22χρονης για σεξουαλική παρενόχληση και ξυλοδαρμό σε κλαμπ

Ταυτοποιήθηκε ως δράστης 33χρονος. Τι κατήγγειλε η κοπέλα στις Αρχές.

Άνδρας καταγγέλθηκε από 22χρονη, θαμώνα σε νυχτερινό μαγαζί στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής, ότι την παρενόχλησε σεξουαλικά και ότι τη χτύπησε, την ώρα που διασκέδαζε, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.

Αφού η νεαρή γυναίκα απευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα Σιθωνίας, ξεκίνησαν αναζητήσεις για τη σύλληψή του καταγγελλόμενου προσώπου με τη διαδικασία του αυτοφώρου, αλλά δεν κατέστη εφικτός ο εντοπισμός του. Σχηματίστηκε όμως δικογραφία σε βάρος του για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και πρόκληση σωματικής βλάβης.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για 33χρονο, με καταγωγή από την Αλβανία. Η δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πολυγύρου.

