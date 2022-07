Φθιώτιδα

Φθιώτιδα: Καραμπόλα στον δρόμο Λαμίας - Καρπενησίου (εικόνες)

Τρακτέρ μετά από σύγκρουση με φορτηγάκι κόπηκε στη μέση, ενώ δυο άλλα οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους.



Καραμπόλα με την εμπλοκή πέντε συνολικά οχημάτων σημειώθηκε λίγο πριν τις 9:00 το βράδυ της Τρίτης στο δρόμο Λαμίας - Καρπενησίου στο ύψος του Καστρίου.

Επαγγελματικό φορτηγάκι επιχείρησε να προσπεράσει τρακτέρ στο ρεύμα προς Λαμία και άγνωστο πως, το χτύπησε στη ρόδα κόβοντας το στη μέση!

Στην συνέχεια, σημειώθηκε και δεύτερο τροχαίο, καθώς στη βραδυπορία που αναγκαστικά ακολούθησε από την πρώτη σύγκρουση, ΙΧΕ χτύπησε προπορευόμενο αγροτικό. Σύμφωνα με πληροφορίες στο τροχαίο ενεπλάκη και πέμπτο όχημα, ένα τζιπ, αλλά χωρίς να υποστεί ζημιές και δεν σταμάτησε στο σημείο.

Το ευχάριστο είναι ότι δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, αν και ο 51χρονος οδηγός του τρακτέρ προληπτικά μετέβη για εξετάσεις στο Νοσοκομείο Λαμίας. Ο δρόμος πάντως γέμισε οχήματα και συντρίμμια με αποτέλεσμα να κλείσει για αρκετή ώρα το ένα ρεύμα κυκλοφορίας.

