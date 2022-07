Κυκλάδες

Μύκονος: Πολυτελές σκάφος προσέκρουσε σε ξέρα (βίντεο)

Καταβάλλονται αγωνιώδεις προσπάθειες ώστε το γιοτ να μην βυθιστεί. Στο σημείο βρίσκεται και σκάφος του Λιμενικού.



Επικίνδυνη κλίση έχει πάρει αυτή την στιγμή πολυτελής θαλαμηγός μήκους 40 μέτρων ανοιχτά του Ορνού στην Μύκονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σκάφος προσέκρουσε σε ξέρα με αποτέλεσμα να προκληθεί ρήγμα και εισροή υδάτων.

Στην περιοχή έχει σπεύσει ρυμουλκό προκειμένου να βοηθήσει, ενώ καταβάλλονται αγωνιώδεις προσπάθειες ώστε το γιοτ να μην βυθιστεί.

Στο σημείο βρίσκεται και σκάφος του Λιμενικού που επιβλέπει την επιχείρηση.

Πηγή: mykonoslive.tv

