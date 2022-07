Οικονομία

Μύκονος: beach restaurant λειτουργούσε χωρίς ταμειακές μηχανές

«Ζαλίζει» το ύψος της αδήλωτης είσπραξης του γνωστού καταστήματος.

Με αδήλωτες ταμειακές μηχανές λειτουργούσε γνωστό beach restaurant στη Μύκονο, όπως ανακάλυψαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, με αποτέλεσμα να επιβληθούν αφενός τα αναλογούντα πρόστιμα και αφετέρου να αρχίσει φορολογικός έλεγχος σε βάθος.

Ειδικότερα, όταν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ επισκέπτονται για έλεγχο καταστήματα σε τουριστικές περιοχές, κάνουν δύο συγκεκριμένες κινήσεις. Η πρώτη αφορά στο να ελέγξουν εάν έχουν κοπεί οι προβλεπόμενες από τον νόμο αποδείξεις. Η δεύτερη είναι να ελέγξουν τη γνησιότητα αυτών. Εάν, δηλαδή, η ταμειακή μηχανή ή ο φορολογικός μηχανισμός, όπως ονομάζεται, είναι νόμιμος και δηλωμένος.

Αυτό έκαναν το βράδυ της Παρασκευής σε γνωστό beach restaurant στη Μύκονο. Αφού είδαν ότι σε όλα τα τραπέζια υπήρχαν αποδείξεις, προχώρησαν στον έλεγχο των φορολογικών μηχανισμών. Εκεί, διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση είχε μεν κόψει 1.130 αποδείξεις, συνολικής αξίας 85.450 ευρώ, αλλά αυτές είχαν εκδοθεί από μηχανισμούς οι οποίοι δεν ήταν δηλωμένοι στην εφορία. Ήτοι, ο τζίρος αυτός δεν είχε καταγραφεί πουθενά και ο ΦΠΑ κατέληγε στις τσέπες των ιδιοκτητών, οι οποίοι ούτε πληρώνουν φόρο εισοδήματος για τα συγκεκριμένα ποσά.

Αμέσως επιβλήθηκαν πρόστιμα 500 ευρώ ανά μηχανισμό. Ταυτόχρονα δε, άρχισε έλεγχος σε βάθος, ώστε τόσο να διαπιστωθεί εάν και πού έχει καταχωρηθεί αυτός ο τζίρος όσο και να καταγραφεί η ευρύτερη φορολογική συμπεριφορά της επιχείρησης.

