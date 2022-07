Χαλκιδική

Χαλκιδική: Τροχαίο με νεκρό 27χρονο και 7 τραυματίες (εικόνες)

Ακόμη μια τραγωδία στην άσφαλτο, με θύμα έναν νέο άνθρωπο. Πως συνέβη το κακό.

Περίπου στις 07.30 το πρωί της Πέμπτηε, συγκρούστηκαν ένα αυτοκίνητο με ένα mini bus, στην στροφή μετά την Καλλιθέα, στην Χαλκιδική, έναν δρόμο ιδιαίτερα επικίνδυνο, στον οποίο έχουν συμβεί πολλά θανατηφόρα τροχαία.

Ο 27χρονος, που έχασε την ζωή του απο την σύγκρουση, επέβαινε σε Ι.Χ. αυτοκίνητο, στο οποίο οδηγός ήταν ένας 32χρονος.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 27χρονος και να τραυματιστεί ο 32χρονος.

Στο minibus επέβαιναν έξι Πολωνοί και ένας 44χρονος Έλληνας. Οι Πολωνοί διακομίστηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας και στην συνέχεια στο Νοσοκομείο Πολυγύρου.

Πρόκειται για συνολικά 7 τραυματίες, εκ των οποίων 2 ανήλικα παιδιά, χωρίς σοβαρές κακώσεις.

Από τους ενήλικες εμπλεκόμενους στο τροχαίο, οι 4 ευτυχώς έχουν ελαφρά τραύματα, ενώ ακόμη ένας υπέστη πολλαπλά κατάγματα.

Πηγή εικόνων: seleo.gr

