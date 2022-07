Χανιά

Χανιά: Τουρίστες “βούτηξαν” με ΙΧ σε γκρεμό (εικόνες)

Το όχημα εξετράπη της πορείας του, έσπασε την προστατευτική μπάρα και βρέθηκαν στο γκρεμό.



Σοβαρό τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα την Πέμπτη το απόγευμα στα Χανιά και πιο συγκεκριμένα στην Εθνική οδό μετά το Κολυμπάρι στην περιοχή της Καληδωνίας, μερικά χιλιόμετρα πριν τα Νωπήγεια Κισάμου.

Ένα ζευγάρι τουριστών βουλγαρικής καταγωγής, 26 ετών ο άνδρας οδηγός και 22 ετών η γυναίκα συνοδηγός, έχασαν τον έλεγχο του ΙΧ τους ενοικιαστικού κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Το όχημα εξετράπη της πορείας του και έσπασε μάλιστα την προστατευτική μπάρα. Αφού έκανε μια μικρή πορεία παράλληλα της Εθνικής οδού και εκτός της μπάρας, άρχισε να “κατηφορίζει” με ταχύτητα στον γκρεμό.

Η τύχη ήταν μαζί με το ζευγάρι όμως, αφού το όχημα σταμάτησε κάπου στη μέση του γκρεμού.

Κατάφεραν τα δύο άτομα να βγουν εκτός από το ΙΧ και ενώ παράλληλα πυροσβεστικό όχημα από την Κίσαμο είχε σπεύσει στο σημείο για τυχόν απεγκλωβισμό.

Εν τέλει τα δύο νεαρά άτομα μεταφέρθηκαν στο ΚΥ Κισάμου όπου διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία τους.

