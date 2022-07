Κοινωνία

Missing alert για 28χρονη έγκυο

Αγωνία για την τύχη της νεαρής γυναίκας, η οποία είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Πότε και πού χάθηκαν τα ίχνης της.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση νεαρής γυναίκας η οποία βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του "Χαμόγελου του Παιδιού":

"Στις 27//07/2022, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Γεωργιούπολης Χανίων, η Ιωάννα Ρέβη, 28 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της Ιωάννας Ρέβη σήμερα, 28/07/2022 και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς βρίσκεται σε προχωρημένη κύηση και συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ιωάννα Ρέβη έχει ύψος 1.62 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά κοντά μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε άσπρη κοντομάνικη μπλούζα, μαύρο φόρεμα, μαύρο κολάν και μαύρα αθλητικά παπούτσια. Κρατούσε μαύρη βαλίτσα και μαύρο σακίδιο πλάτης.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple".

