Αχαΐα

Πάτρα: Θρίλερ με φονική πτώση γυναίκας από μπαλκόνι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανοικτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Τι ανλεφεραν αυτόπτες μάρτυρες στις Αρχές.



Μία γυναίκα έπεσε από το μπαλκόνι σπιτιού και σκοτώθηκε, στην οδό Ζαϊμη, στο κέντρο της Πάτρας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε στο κενό από το μπαλκόνι διαμερίσματος τρίτου ορόφου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και αυτό της εγκληματικής ενέργειας.

Όπως αναφέρει το flamis.gr, πριν την πτώση η γυναίκα φέρεται να τσακωνόταν με έναν άνδρα. Όταν βρέθηκε στο κενό, ένας άνδρας, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, πέταξε από το μπαλκόνι τα τσιγάρα και τον αναπτήρα της.

Μέλη της ΟΠΚΕ έσπευσαν στο διαμέρισμα φοβούμενοι ότι μπορεί κάποιος να είναι μέσα.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Δίωξη και για βιασμό στον 59χρονο που σκότωσε την μητέρα του

Στο νοσοκομείο ο Αλέξης Κούγιας: “Δίνω άλλη μια μάχη στη ζωή μου”

Χρήστος Κουτέλας: Πέθανε ξαφνικά το μοντέλο - Συγκινεί ο αδελφός του (εικόνες)