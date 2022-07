Λασιθίου

Φωτιά στο Βραχάσι: δεύτερη σύλληψη για τον εμπρησμό (εικόνες)

Ποια ειναι η γυναίκα και γιατί κατηγορείται απο τις Αρχές, σε σχέση με την φωτιά που μπήκε λόγω... επαγγελματικού ανταγωνισμού

Εξελίξεις στην υπόθεση της μεγάλης φωτιάς στο Βραχάσι τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης, που σκόρπισε τον πανικό στο χωριό, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη κρητικό γλέντι σε μαγαζί της περιοχής.

Ένας 25χρονος συνελήφθη για εμπρησμό και ομολόγησε την πράξη του, την οποία απέδωσε σε επαγγελματικό ανταγωνισμό.

Το Βράδυ του Σαββάτου, με εντολή της Ανακρίτριας Λασιθίου, συνελήφθη και μία 45χρονη, για ηθική αυτουργία στην πράξη του εμπρησμού εκ προθέσεως.

Η φωτιά ξέσπασε σε απόσταση αναπνοής από το γλέντι στην πλατεία του χωριού, η οποία ήταν γεμάτη κόσμο και και η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής, απέτρεψε τα χειρότερα.

